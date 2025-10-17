Vádemelés
Laptop helyett semmit: 60 ezret húzott le netes kamuval egy férfi!
A Szombathelyi Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint interneten eladásra hirdetett meg egy laptopot, azért, hogy ezzel jogtalanul szerezzen pénzt. A hirdetésre jelentkező sértett a vételárat átutalta, a megvásárolt terméket azonban nem kapta meg. A vádlott ezzel 60 ezer forint kárt okozott.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.
