október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új információk

2 órája

Nem adják fel! Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi keresését!

Címkék#kutyás#Szombathely#Lukóczki László#segítség#eltűnt

Szombaton Szombathelyen több csoport, több helyszínen indult a hétfő este életjelet nem mutató szombathelyi felkutatására. Az eltűnt László keresését a Vas Népe munkatársa drónnal segítette.

Vaol.hu

Köszönjük a mai napon a résztvevőknek, vasárnap folytatjuk - olvasható Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése közösségi oldalon. Mint arról beszámoltunk, szombaton Szombathelyen több csoport, több helyszínen indult a hétfő este életjelet nem mutató szombathelyi felkutatására. Az eltűnt László keresését a Vas Népe munkatársa drónnal segítette. A család és az önkéntesek vasárnap folytatják László keresését. 

László keresését
László keresését nem adják fel, vasárnap is folytatják az akciót
Forrás: VN

A bejegyzésben kiderült, az önkéntes csoportok tagjai megközelítették a százat. Volt drónos segítség, kutyás keresőcsapat, polgárőrök, valamint rengeteg civil önkéntes, autós és biciklis segítő is.

Egyelőre nincs meg Lukóczki László, de nem adjuk fel - a keresés holnap is folytatódik!

Eddig szinte minden megadott helyszínt sikerült bejárnunk, és ez csak az összefogásnak köszönhető.

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában segít:

 • aki ott volt a keresésben,

 • aki ötletekkel támogat,

 • aki megosztással, kommenttel vagy egy lájkkal segíti, hogy minél több emberhez eljusson a hír.

Köszönjük a rengeteg szeretetet, támogatást és együttérzést. Ez az összefogás mindannyiunk ereje. Jók vagytok – köszönjük, hogy velünk vagytok!- zárul a bejegyzés.  

László keresését Vasárnap folytatják

A keresés holnap (2025.10.26-án vasárnap ) folytatódik. Találkozó: Szombathely, Puskás Tivadar utca, 10:00 órakor. A helyszínen regisztráció lesz, és onnan indulnak a csoportok. Aki nap közben tud csatlakozni, hívjon minket ezen a számon:  06 30/237-4319

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu