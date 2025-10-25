2 órája
Nem adják fel! Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi keresését!
Szombaton Szombathelyen több csoport, több helyszínen indult a hétfő este életjelet nem mutató szombathelyi felkutatására. Az eltűnt László keresését a Vas Népe munkatársa drónnal segítette.
Köszönjük a mai napon a résztvevőknek, vasárnap folytatjuk - olvasható Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése közösségi oldalon. Mint arról beszámoltunk, szombaton Szombathelyen több csoport, több helyszínen indult a hétfő este életjelet nem mutató szombathelyi felkutatására. Az eltűnt László keresését a Vas Népe munkatársa drónnal segítette. A család és az önkéntesek vasárnap folytatják László keresését.
A bejegyzésben kiderült, az önkéntes csoportok tagjai megközelítették a százat. Volt drónos segítség, kutyás keresőcsapat, polgárőrök, valamint rengeteg civil önkéntes, autós és biciklis segítő is.
Egyelőre nincs meg Lukóczki László, de nem adjuk fel - a keresés holnap is folytatódik!
Eddig szinte minden megadott helyszínt sikerült bejárnunk, és ez csak az összefogásnak köszönhető.
Hatalmas köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában segít:
• aki ott volt a keresésben,
• aki ötletekkel támogat,
• aki megosztással, kommenttel vagy egy lájkkal segíti, hogy minél több emberhez eljusson a hír.
Köszönjük a rengeteg szeretetet, támogatást és együttérzést. Ez az összefogás mindannyiunk ereje. Jók vagytok – köszönjük, hogy velünk vagytok!- zárul a bejegyzés.
László keresését Vasárnap folytatják
A keresés holnap (2025.10.26-án vasárnap ) folytatódik. Találkozó: Szombathely, Puskás Tivadar utca, 10:00 órakor. A helyszínen regisztráció lesz, és onnan indulnak a csoportok. Aki nap közben tud csatlakozni, hívjon minket ezen a számon: 06 30/237-4319
