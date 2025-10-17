Leégett egy melléképület a vasi városban

Platánfa öles ága veszélyeztette a forgalmat és az alatta parkoló autókat Celldömölkön, a Szentháromság térnél. A város önkormányzati tűzoltói motoros láncfűrésszel a faágat eltávolították.

Letörött és fennakadt a lombkoronán egy hársfa négy méter hosszú ága tegnap reggel Celldömölkön, a Sági utcában. A város önkormányzati tűzoltói gépezetes tolólétra segítségével feljutottak a magasba, majd motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat.

Fa tárolására szolgáló huszonöt négyzetméteres melléképületben keletkezett tűz tegnap este Jánosházán, a Petőfi utcában. A lángok az épület tetőszerkezetére is átterjedtek. A sárvári hivatásos, a jánosházi önkéntes és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége több vízsugárral eloltotta a tüzet. Az oltást követően az egységek hőkamerával átvizsgálták a melléképületet, kéziszerszámokkal megbontották - közölte a katasztrófavédelem.