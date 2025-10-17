október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztások

1 órája

Leégett egy melléképület a vasi városban

Címkék#hőkamera#Jánosháza#melléképület#tűzeset#katasztrófavédelem

Két műszaki mentéshez és egy tűzesethez riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat csütörtökön.

Vaol.hu

Platánfa öles ága veszélyeztette a forgalmat és az alatta parkoló autókat Celldömölkön, a Szentháromság térnél. A város önkormányzati tűzoltói motoros láncfűrésszel a faágat eltávolították. 

Letörött és fennakadt a lombkoronán egy hársfa négy méter hosszú ága tegnap reggel Celldömölkön, a Sági utcában. A város önkormányzati tűzoltói gépezetes tolólétra segítségével feljutottak a magasba, majd motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat. 

Fa tárolására szolgáló huszonöt négyzetméteres melléképületben keletkezett tűz tegnap este Jánosházán, a Petőfi utcában. A lángok az épület tetőszerkezetére is átterjedtek. A sárvári hivatásos, a jánosházi önkéntes és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége több vízsugárral eloltotta a tüzet. Az oltást követően az egységek hőkamerával átvizsgálták a melléképületet, kéziszerszámokkal megbontották - közölte a katasztrófavédelem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu