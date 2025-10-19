október 19., vasárnap

Rablás

18 perce

Louvre múzeum rablás: Itt a lista az ellopott kincsekről

Címkék#ékszerkollekció#Az ellopott tárgyak listája#Bonaparte Napoleon#Párizs#rablás#Louvre

Maszkos tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ellopva Napóleon ékszerkollekciójának több darabját. A Louvre múzeum rablás hét percig tartott, a rendőrség keresi a robogóval menekülő elkövetőket.

2025. október 19-én reggel három-négy profi tolvaj hatolt be a párizsi Louvre múzeumba, ahol értékes ékszereket raboltak el a francia koronaékszerek gyűjteményéből, amelyeknek ára felbecsülhetetlen. A Louvre múzeum rablás körülbelül hét percig tartott, és a Galerie d'Apollon (Apolló-galéria) ablakán keresztül hatoltak be, majd betörték a vitrineket.​

Fotó: CHRISTOPHE ENA / AP / Forrás: Le Monde

Louvre múzeum rablás: Az ellopott tárgyak listája

A tolvajok kilenc darabot vittek el Napóleon és felesége, Joséphine de Beauharnais ékszerkollekciójából, köztük nyakláncot, brossokat és egy tiarát. Továbbá ellopták Napóleon III felesége, Eugénie de Montijo császárnő koronáját, amit azonban a múzeumon kívül megközelítőleg megtaláltak, de sérülten. A gyűjtemény leghíresebb darabja, a Regent gyémánt érintetlen maradt. A pontos lista még összeállítás alatt áll, de a tárgyaknak nemcsak anyagi, hanem hatalmas kulturális és történelmi értékük van.​

Mit raboltak el a Louvre-ból?

  • nyaklánc (Napóleon és felesége, Joséphine de Beauharnais ékszerkollekciójából)
  • bross
  • tiara
  • korona (megtalálták sérülten)

 

Így zajlott a rablás

A tolvajok erős Yamaha TMAX robogókon érkeztek a Szajna-parti bejárathoz, ahol egy teherautóra szerelt emelőt használtak fel az ablak eléréséhez. Körülbelül reggel 9:30-kor, a múzeum nyitásakor törtek be, kihasználva a felújítási munkálatokat, és motorkerékpárokon menekültek el a A6-os autópálya felé. Senki sem sérült meg, de a múzeumot a nap hátralévő részére bezárták a nyomozás miatt.​

Nyomozás és reakciók

A francia belügyminiszter, Laurent Nuñez "nagy szervezésű akciónak" nevezte a rablást, és teljes körű nyomozást ígért. A kulturális miniszter, Rachida Dati hangsúlyozta, hogy a tolvajok profik voltak, erőszak nélkül jártak el, és négy perc alatt tűntek el.

