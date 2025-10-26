Rendőrkézen két gyanúsított a Louvre-rablás ügyében

Az egész világon visszhangot keltett a neves párizsi múzeum kirablása. A Louvre-rablás ügyében most újabb fejlemények vannak, két embert elfogtak a rendőrök.

A Louvre-rablás ügyében most újabb fejlemények vannak

Forrás: AFP

A Louvre-rablás ügyében most újabb fejlemények vannak

A Metropol a francia sajtóra hivatkozva arról ír, két ember rendőrkézre kerülhetett a hétvégén, akiknek közük lehet a Louvre kirablásához. A két harmincas éveik elején járó férfi a négyfős rablóbanda tagja lehetett, egyikük épp a repülőtéren próbált felszállni egy gépre. Ismert: az elkövetők egy emelőkosaras járművel érkeztek épp egy hete a Louvre-hoz, nyitás idején. Az egyik emeleti ablakon át jutottak be, ahol aztán értékes koronaékszereket tulajdonítottak el. Amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek és robogóval távoztak, a francia rendőrség hajtóvadászatot indított a megtalálásuk érdekében.