Elfogás

Rendőrkézen két gyanúsított a Lourvre-rablás ügyében

Nagy értékű műtárgyakat loptak el a párizsi múzeumból még a múlt hétvégén.

Az egész világon visszhangot keltett a neves párizsi múzeum kirablása. A Louvre-rablás ügyében most újabb fejlemények vannak, két embert elfogtak a rendőrök.

Forrás: AFP

A Louvre-rablás ügyében most újabb fejlemények vannak

A Metropol a francia sajtóra hivatkozva arról ír, két ember rendőrkézre kerülhetett a hétvégén, akiknek közük lehet a Louvre kirablásához. A két harmincas éveik elején járó férfi a négyfős rablóbanda tagja lehetett, egyikük épp a repülőtéren próbált felszállni egy gépre. Ismert: az elkövetők egy emelőkosaras járművel érkeztek épp egy hete a Louvre-hoz, nyitás idején. Az egyik emeleti ablakon át jutottak be, ahol aztán értékes koronaékszereket tulajdonítottak el. Amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek és robogóval távoztak, a francia rendőrség hajtóvadászatot indított a megtalálásuk érdekében.

