Múzeum

Rablás miatt bezárták a párizsi Louvre-t

Rablás a Louvre-ban! Október 19-én, vasárnap reggel kirabolták a világ egyik legismertebb múzeumát. A hírről Rachida Dati, francia kultúrminiszter számolt be az X-en.

Fotó: CHRISTOPHE ENA / AP / Forrás: Le Monde

Rablás a Louvre-ban

Ma reggel a Louvre nyitásakor rablás történt. Szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínen vagyok a múzeum és a rendőrség munkatársaival, a vizsgálat folyamatban van

- írta a miniszter közösségi oldalán. A Louvre hivatalos közleményben megerősítette hírt, a múzeum egész nap zárva tart. Az AFP információi alapján a Le Monde francia lap arról ír, az elkövetők egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe, ahonnan Napóleonhoz köthető ékszereket raboltak el. A rablók alig tíz percet tartózkodtak a múzeum falain belül. A Louvre az elrabolt műkincsek értékéről még nem nyilatkozott. A rendőrség szerint az elkövetők robogóval érkeztek és egy ablakon keresztül jutottak be a múzeumba. A kisebb műtárgyakat őrző terembe egy teherliften keresztül mentek be. A Le Parisien napilap úgy tudja, hogy három elkövető kilenc darab, Napóleonhoz és a császárnéhoz tartozó ékszert vitt el a gyűjteményből.

A hatóságok nagy erőkkel keresik a tetteseket, akik a rablás után elmenekültek.

