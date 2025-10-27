Ezt tudni eddig a Lukóczki László eltűnéséről

Múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. Összegyűjtöttük az elmúlt héten történt információkat, hogy mi az, amit eddig tudni lehet Lukóczki László eltűnéséről.

Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik

Forrás: police.hu

Labilis állapotban tűnt el Lukóczki László

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, információink szerint érzelmileg instabil állapotban lehet. Kiderült, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva. László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Gersekaráton élnek.

A rendőrség is keresi az eltűnt férfit

A Vas vármegyei rendőrség is közzétett egy posztot az eltűnt férfival kapcsolatban, amelyben azt írták,

A segítségeteket kérjük egy eltűnt 31 éves fiatalember megtalálásában! Ha bármilyen információd van a kilétéről, vagy az eltűnésével kapcsolatos körülményekről, kérünk, hogy tegyél bejelentést a 112-es segélyhívón!

Retteg a családja, nagyon várják haza

- Hétfő óta továbbra nem tudok semmit szeretett testvéremről - mondta a vaol.hu-nak csütörtökön este Pálfi-Lukóczki Edina, László testvére. - Sok helyszínt felkerestünk, de nem jártunk szerencsével. Már, már azt hisszük, testvérem megijedhetett, és emiatt bujkál. Bárki, aki mindezt olvassa és találkozik vele, jelezze neki, nagyon szeretjük, és várjuk haza!

Testvére egy szívhez szóló bejegyzést is közzétett közösségi oldalán:

Nagyszabású keresőakció indult - drónnal segítettünk

Szombatra és vasárnapra is nagyszabású keresőakciót hirdettek a közösségi médiában. A kereséshez több tucatnyian csatlakoztak, autóval, gyalog indultak a lehetséges helyszínekre. A keresést keresőkutya is segíti, a vaol.hu pedig egy drónnal segítette a kutatást. A közösségi oldalon a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány arról tájékoztatott, szombaton civilekkel, a családdal, a Szombathelyi Polgárőrség tagjaival, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületével több mint 100 fő és 3 kutya segédkezett a keresésben. Több elhagyott területet és épületet átnéztek Szombathelyen, azonban nem találták meg Lukóczki Lászlót.