Új nyomra bukkanhattak Lukóczki László eltűnésével kapcsolatban
Újabb fejlemények történtek Lukóczki László eltűnésének ügyében, amit testére osztott meg.
Mint arról folyamatosan hírt adunk, múlt héten hétfő óta kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére bejegyzéséből kiderült, hogy sok idő után végre egy nyomra bukkanhattak.
Új fejlemények Lukóczki Lászlóról
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, két fontos kérést is intéztek a lakossághoz. Az egyik a magánkamerák visszanézésére hívta fel a figyelmet, a másik pedig a magántulajdonok átnézésére. Ennek úgy tűnik lett eredménye, ha nem is olyan nagy. Érkezett ugyanis egy kamerafelvétel, amelyen vélhetően Laci látható, de a látószög miatt egyelőre nem tudni teljes bizonyossággal beazonosítani.
A felvétel 2025.10.21.én, hajnali 04:47-kor készült, ahol egy férfi fekete ruhában hátizsákkal fehér talpú cipőben látható, aki a város felől a Sorok utcán halad a Körmendi út irányába. Úgy tűnik, lassan fut vagy sántít, de ez sem biztos, és az sem egyértelmű, hogy valóban Laci szerepel a képen ezért kérik a lakosság segítségét.
Továbbra is kérnek mindenkit, aki a város Sorok utca Körmendi út környékén él, vagy ott rendelkezik magánkamerával,vagy ott él ismerőse, hogy nézze át a 2025.10.21. 03:20 és 05:30 közötti időszak felvételeit!