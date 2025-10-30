október 30., csütörtök

Eltűnt férfi

42 perce

Gersekaráton is keresték Lukóczki Lászlót - Csütörtökön sem járt sikerrel a keresőakció

Címkék#Szombathely#Lukóczki László#eltűnt

Csütörtökön ismét nagy területeket fésültek át. Keresték Lukóczki Lászlót Szombathelyen és Gersekarát környékén is.

Gersekaráton is keresték Lukóczki Lászlót - Csütörtökön sem járt sikerrel a keresőakció

Forrás: Szendi Péter

Már tíz nap telt el Lukóczki László eltűnése óta. Csütörtökön is nagyszabású akciót szerveztek az eltűnt vasi férfi megtalálására, ám ez ma sem vezetett sikerre - derült ki a közösségi oldalon megosztott bejegyzésből.

Lukóczki László
Gersekarát környékén keresték Lukóczki Lászlót
Forrás: Szendi Péter

Csütörtökön ismét sok önkéntes és szakember kereste az immár tíz napja eltűnt szombathelyi férfit. Szombathelyen több utcát, az város széli pari területeket, valamint lakásokat és pincéket is ellenőrizték. Szombathely mellett pedig jártak a Tanakajd és Táplánszentkereszt közötti földutakon, valamint Gersekaráton és Vasvár környékén az erdős szakaszokon. A Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület az elhagyatott pincéket és szőlőhegyeket vizsgálta át. A rumi elhagyatott ház és egy vadászlak is átnézésre került.

Lapunk is ott volt Lukóczki László gersekaráti keresésénél

Egy külön csapat Gersekarát környékét kutatta át alaposan. Jó páran gyülekeztek délután a művelődési háznál. Innen elindultak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozott az önkéntes csoporthoz. A település fontos helyszín, hiszen itt élnek László szülei. Pálfi-Lukóczki Edina korábbi feltételezése szerint testvére a múlt hétfői közúti balesete után, amikor elvették a jogosítványát, erre indult útnak. 

A bejegyzésből kiderült, László arcképét időközben plakátokon helyezik ki a vármegye több pontján. A hozzátartozók rendszeresen érdeklődnek a kórházaknál, azonban innen egyelőre nem érkezett információ az eltűnt vasi férfiről. Több helyről is kamerafelvételeket várnak, amelyek közelebb vezethetnek a férfi megtalálásához.

 

