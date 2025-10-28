Így alakult Lukóczki Lászlóért szervezett keresési akciója hétfőn

Mint arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is.

Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik.

Forrás: police.hu

Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg.

Lukóczki László hétfői keresése:

Átvizsgált területek

Szombathelyen belül:

• Szent Márton utca

• Jóskar Ola lakótelep – többször is ellenőrizve

• Aldi környéke

• Mikes pincék és Körtés terület

• Zanati úti, Penny melletti erdős rész

• Parker dő – erdős szakasz kb. 10–15 méteren, a korábban még be nem járt oldal

• Hajléktalanok által lakott házak, Táplán környéke

• Interspár és a garázssor környéke

Külterületeken:

• Kenéz és Pecöl közti erdősáv – teljes hosszban bejárva

Emellett Bük és Szombathely területén plakátolás folyamatosan zajlik, hogy Laci fényképe és az eltűnésének híre minél több emberhez eljusson. Az ország keleti részén levő segítségeik pedig elkezdték az összes kórház leinformálását, amivel a Tiszántúli kórházakig jutottak hétfőn.

Sajnos a hétfői nap sem hozott olyan eredményt, ami Laci megtalálásához vezetett volna, de a keresés tovább folytatódik, minden nap, ameddig csak bírják!

A keddi szervezett keresés

Pornóapátiban, találkozó 14 órakor van a buszmegállóban