Nem adják fel!

31 perce

Szülőfalujában folytatódik Lukóczki László keresése, keresőkutyás egységet is bevetnek

Címkék#Szombathely#Lukóczki László#keresés#Gersekarát

Újabb keresőakciót szervez a Szombathelyen eltűnt férfi testvére, amely csütörtökön délután Gersekaráton veszi kezdetét.

Vaol.hu
Szülőfalujában folytatódik Lukóczki László keresése, keresőkutyás egységet is bevetnek

Forrás: vaol.hu

Mint ismeretes, kilenc napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével folyamatosan nagyszabású keresőakciók indulnak, de egyelőre sajnos nem sikerült megtalálni a 31 éves férfit. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére bejegyzéséből kiderül, hogy csütörtökre, vagyis holnapra újabb keresőakciót szerveznek, ezúttal Gersekarátra. Nem véletlenül a vasi faluban és környékén folytatódik a keresés, ugyanis László szülei ott élnek.

Lukóczki László keresése
Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik.
Forrás: police.hu

Gersekaráton folytatódik Lukóczki László keresése

Mint a bejegyzésben írja, holnap is folytatjuk Lukóczki László keresését, ezúttal Gersekaráton, ahol az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozik az önkéntes csoportunkhoz. A találkozó a kultúrház előtt lesz október 30-án, vagyis csütörtökön 14 órakor. Innen elindulnak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Kernek mindenkit, akinek módjában áll segíteni akár a terepen, akár információval, vagy csak egy megosztással, tegye meg! Kiemeli a bejegyzésben, hogy a család hálásan köszöni Gersekarát község önkormányzatának, a segítőkutyásnak, és minden önkéntesnek, aki szívvel-lélekkel részt vesz ebben a közös küzdelemben.

 

 

