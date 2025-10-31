Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-oson, NIck közelében

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél. A répcelaki önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon a külső sávot lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.