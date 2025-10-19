október 19., vasárnap

Tragédia

1 órája

Brutálisan meggyilkoltak egy 8 éves kisfiút Németországban

Az egy hete eltűnt gyermek holttestére egy tó közelében bukkantak rá. A 8 éves kisfiút brutálisan meggyilkolták.

Vaol.hu

A német nyolcéves kisfiú egy hete tűnt el, ami után azonnal hatalmas keresőakció indult. Több száz rendőr, helikopterek, csónakok és speciális keresőkutyák fésülték át a környéket napokon keresztül, reménykedve, hogy épségben megtalálják a gyermeket. A kutatás azonban tragikus véget ért, amikor egy erdős területen, egy kis tó közelében egy gyermek holttestére bukkantak. A DNS-vizsgálat hamarosan megerősítette, hogy az áldozat az eltűnt kisfiú - írja az ORF.

Forrás: Pixabay

Brutálisan meggyilkolták a kisfiút

Az előzetes boncolási eredmények szerint a kisfiú erőszakos bűncselekmény áldozata lett. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a halál pontos okáról, és gyanúsítottat sem neveztek meg az ügyben. A hatóságok óva intettek az interneten terjedő spekulációktól, és a nyomozás érdekeire hivatkozva kérik a lakosság türelmét.

A nyomozás részeként a tűzoltók tegnap elkezdték kiszivattyúzni a vizet a tóból, amely mellett a holttestet megtalálták. Harald Nowack, a rostocki ügyészség szóvivője szerint olyan információk birtokába jutottak, amelyek alapján feltételezhető, hogy a vízben a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható tárgyakat találhatnak.

Országos gyász

A kisfiú eltűnése és halálhíre megdöbbentette egész Németországot. Güstrow városában több százan gyűltek össze egy istentiszteleten, hogy együttérzésüket fejezzék ki a gyászoló családnak. A Mária-templom előtt mécseseket gyújtottak és plüssállatokat helyeztek el, emlékezve a tragikusan elhunyt gyermekre. A hatóságok minden lehetséges nyomot megvizsgálnak, hogy minél hamarabb kézre kerítsék a felelőst.

