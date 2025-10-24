október 24., péntek

Tragédia: meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter

A 19 éves magyar hányingerre, rosszullétre panaszkodott, majd összeesett. A segítség pedig már túl későn érkezett.

Vaol.hu

Az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt, ami már túl késő volt  fiúnak – írja a Kronen Zeitung alapján a Magyar Nememzet.

Meghalt, már nem tudtak rajta segíteni.
Forrás: Northfoto

Meghalt a fiatal fiú

A portál információi szerint, az áldozat halálát szív- és érrendszeri problémák okozták. Otto Marl, a liezeni Vöröskereszt vezetője közölte: a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között. 

 

