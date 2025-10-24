Gyász
Tragédia: meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter
A 19 éves magyar hányingerre, rosszullétre panaszkodott, majd összeesett. A segítség pedig már túl későn érkezett.
Az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt, ami már túl késő volt fiúnak – írja a Kronen Zeitung alapján a Magyar Nememzet.
Meghalt a fiatal fiú
A portál információi szerint, az áldozat halálát szív- és érrendszeri problémák okozták. Otto Marl, a liezeni Vöröskereszt vezetője közölte: a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között.
