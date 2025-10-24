Tragédia: meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter

Az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt, ami már túl késő volt fiúnak – írja a Kronen Zeitung alapján a Magyar Nememzet.

Meghalt, már nem tudtak rajta segíteni.

Forrás: Northfoto

Meghalt a fiatal fiú

A portál információi szerint, az áldozat halálát szív- és érrendszeri problémák okozták. Otto Marl, a liezeni Vöröskereszt vezetője közölte: a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között.