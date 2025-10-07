Mentőautó szenvedett balesetet, elé kanyarodott egy figyelmetlen sofőr

Egy mentőautóval ütközött egy személyautó a Zala vármegyei Lentiben - derült ki társportálunk, a zaol.hu baleseti összefoglalójából.

Forrás: zaol.hu

A helyszíni információk szerint a mentő mind fény-, mind a hangjelzését használta, amikor utolérte a Daewoo típusú személyautót a Kossuth utcában. A mentőautó sofőrje a Béke utcai kereszteződés előtt előzésbe kezdett, ezt azonban a személyautó sofőrje nem vette észtre, és balra kanyarodott, így nekiütközött a mentőautó jobb oldalának. A mentő az ütközéstől az út menti füves területre hajtott, ahol egy villanyoszlopot sikeresen kikerült a sofőr, majd egy ház melletti sövény közé kormányozta az autót. A balesetben nem sérült meg senki.

Zalában mentőautó, Vasban tűzoltó autó szenvedett balesetet

Egy tűzoltóautó szenvedett balesetet Kétvölgy közelében még idén januárban. Az információk szerint a tűzoltóautó épp egy baleset helyszínére sietett, amikor megcsúszott és felborult. A baleset során, melyhez a tűzoltók tartottak két személyautó csúszott meg, és az út menti szűk, mély árokba sodródtak.