október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Mentőautó szenvedett balesetet, elé kanyarodott egy figyelmetlen sofőr

Címkék#Lentiben#baleset#mentőautó

Egy személygépkocsival ütközött.

Vaol.hu

Egy mentőautóval ütközött egy személyautó a Zala vármegyei Lentiben - derült ki társportálunk, a zaol.hu baleseti összefoglalójából.

Egy mentőautóval ütközött egy személyautó
Egy mentőautóval ütközött egy személyautó
Forrás: zaol.hu

A helyszíni információk szerint a mentő mind fény-, mind a hangjelzését használta, amikor utolérte a Daewoo típusú személyautót a Kossuth utcában. A mentőautó sofőrje a Béke utcai kereszteződés előtt előzésbe kezdett, ezt azonban a személyautó sofőrje nem vette észtre, és balra kanyarodott, így nekiütközött a mentőautó jobb oldalának. A mentő az ütközéstől az út menti füves területre hajtott, ahol egy villanyoszlopot sikeresen kikerült a sofőr, majd egy ház melletti sövény közé kormányozta az autót. A balesetben nem sérült meg senki.

További részletek és fotók a zaol.hu-n!

Zalában mentőautó, Vasban tűzoltó autó szenvedett balesetet

Egy tűzoltóautó szenvedett balesetet Kétvölgy közelében még idén januárban. Az információk szerint a tűzoltóautó épp egy baleset helyszínére sietett, amikor megcsúszott és felborult. A baleset során, melyhez a tűzoltók tartottak két személyautó csúszott meg, és az út menti szűk, mély árokba sodródtak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu