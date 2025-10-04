október 4., szombat

Baleset

30 perce

Mentőhelikopter a helyszínen! Autók ütköztek a Balatonnál

Címkék#Balaton#katasztrófavédelem#Szentkirályszabadja

Összeütközött két autó Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. A 7217-es út 5-6 kilométere között történt balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

Vaol.hu

Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket - közölte a katasztrófavédelem. 

mentőhelikopter
A  balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
Forrás: VN-achív

 

