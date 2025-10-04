Mentőhelikopter a helyszínen! Autók ütköztek a Balatonnál

Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: VN-achív