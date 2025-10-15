október 15., szerda

Súlyos baleset

2 órája

Mentőhelikopter a helyszínen! Fának csapódott egy autó

A tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a sofőrt a járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Lesodródott az útról és fáknak csapódott egy gépjármű a 77-es főúton, a Vigántpetend és Pula közötti útszakaszon, a 25-ös kilométerszelvénynél. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a jármű sofőrjét. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - közölte a katasztrófavédelem.

