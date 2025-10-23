október 23., csütörtök

Baleset

1 órája

Mentőhelikopter a helyszínen! Kerítésnek csapódott egy autó

Kerítésnek ütközött egy autó Nemeshanyon

Vaol.hu

Kerítésnek ütközött egy személyautó Nemeshanyon, a Petőfi utcában. Az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

