Mentőhelikopter a helyszínen! Kerítésnek csapódott egy autó

Kerítésnek ütközött egy autó Nemeshanyon
Kerítésnek ütközött egy személyautó Nemeshanyon, a Petőfi utcában. Az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
