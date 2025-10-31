Riasztás
Mentőhelikopter landolt Sárváron
Mentőhelikopter landolt Sárváron, pénteken a déli órákban. Információink szerint egy telephelyen szállt le. A helikopter érkezéséről több bejegyzést is megosztottak az egyik városi Facebook-csoportban is.
Kérdéseinket elküldtük az Országos Mentőszolgálatnak, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
