Mentőhelikopter szállt le a sportpályánál, újra kellett éleszteni egy férfit - fotó

Egy férfi életéért küzdöttek Sopronban.

A kisalfold.hu információi szerint kedden késő délután mentőhelikopter érkezett Sopronba, a Káposztás utcai sportpálya mögötti területre. A mentők arról tájékoztatták a portált, hogy egy 70 éves férfihoz riasztották őket, akit a helyszínen sikerült újraéleszteni. Az életmentés után a beteget helikopterrel szállították kórházba további ellátásra.

Forrás: kisalfold.hu

 

