Súlyos baleset a szántóföldön - Mentőhelikoptert és a vasi tűzoltókat is riasztották - fotók

A kisalfold.hu tudósít arról, hogy súlyos sérüléses baleset történt szombaton délután a Győr-Moson-Sopron vármegyei Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt.

Fotó: Répcelak ÖT

A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett.

A kiasalfold.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot. A további információkért kattintson IDE>>