Drámai percek

1 órája

Súlyos baleset a szántóföldön - Mentőhelikoptert és a vasi tűzoltókat is riasztották - fotók

Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség - adta hírül a kisalfold.hu.

Vaol.hu

A kisalfold.hu tudósít arról, hogy súlyos sérüléses baleset történt szombaton délután a Győr-Moson-Sopron vármegyei Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt. 

mentőhelikopter
A szántóföldön történt balesethez mentőhelikoptert és  répcelaki tűzoltókat is riasztották
Fotó: Répcelak ÖT

Mentőhelikopter - Több egységet is riasztottak

A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett.

A kiasalfold.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot. A további információkért kattintson IDE>>

Súlyos baleset Beleden

Fotók: Répcelak ÖT

 

