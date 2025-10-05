1 órája
Súlyos baleset a szántóföldön - Mentőhelikoptert és a vasi tűzoltókat is riasztották - fotók
Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség - adta hírül a kisalfold.hu.
A kisalfold.hu tudósít arról, hogy súlyos sérüléses baleset történt szombaton délután a Győr-Moson-Sopron vármegyei Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt.
Mentőhelikopter - Több egységet is riasztottak
A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett.
A kiasalfold.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot.
Súlyos baleset BeledenFotók: Répcelak ÖT