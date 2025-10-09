Baleset
42 perce
Mentők, tűzoltók a helyszínen - Árokba hajtott egy autó a 86-os főúton
Vasegerszeg közelében áramtalanították a járművet a tűzoltók.
Árokba sodródott egy személygépkocsi a 86-os főúton, Vasegerszeg közelében, a 112-es és 113-as kilométerszelvény között. A répcelaki önkormányzati és önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek, amely során áramtalanították a járművet. A helyszínre érkeztek a mentők is - közölte a katasztrófavédelem.
