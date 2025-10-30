Néhány perc elég, hogy a besurranók megtalálják az értékeinket – Bűnmegelőzési tanácsok mindenszentekre

Vagyonvédelem és mindenszentek – a kettő szorosan összekapcsolódik, de az év minden napján figyelnünk kell arra, hogy a saját környezetünket biztonságban tudjuk – emlékeztetett a rendőrség standjánál Németh Andrea rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályának kiemelt főnyomozója.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság információs pontja a piacon: bűnmegelőzési tanácsadás a „Házhoz megyünk” programban mindenszentek előtt.

Fotó: Szendi Péter

Bűnmegelőzési tanácsok mindenszentekre

– Mindenszentekkor, halottak napján az emberek kilátogatnak a sírkertekbe. Lényeges, hogy amikor elhagyjuk az otthonunkat, annak biztonságáról is gondoskodjunk. Még bukóra se hagyjuk nyitva az ablakokat, nyílászárókat. Zárjuk be a bejárati és a kertkaput is, hiszen az alkalmi tolvajok, besurranók éppen ezeket az alkalmakat használják ki, hogy megtalálják az értékeket. A statisztika szerint ehhez 7 perc is elég, ha nem megfelelően gondoskodunk a biztonságba helyezésükről – mondta.

Minimális értékkel induljunk útnak

A halottak napi közlekedésről is beszélt: érdemes a tömegközlekedést igénybe venni. Minimális értékkel induljunk útnak, és a buszon, vonaton is gondoskodjunk az értékeink biztonságáról. Ma a digitalizáció korában egy telefonon ott a személyi igazolványunk, bankkártyánk. Hatalmas értéket képviselnek ezek az eszközök, figyeljünk rájuk fokozottan, javasolta.

Empátia, türelem, emberi kommunikáció

Egy hétvégére korlátozódott az ünnep, Németh Andrea így sok empátiát, türelmet, emberi kommunikációt kért az emberektől – ez az alapja annak, hogy békében tudjunk megemlékezni szeretteinkről és gond nélkül teljenek az emlékezés napjai. Ha mégis bűncselekmény történne bárkivel, sértetté, áldozattá válna, akkor a 112-es segélyhívón tegyen bejelentést. Több rendőr lesz majd a sírkertek környékén, hozzájuk is bátran lehet fordulni, mondta.

A csütörtöki „Házhoz megyünk!” bűnmegelőzési kitelepülésen a Vásárcsarnokban a vagyonvédelmen mellett a drogprevenció, az állatvédelem, a kiberbiztonság és minden, az emberek hétköznapjait átszövő témában tanácsot adtak a rendőrség munkatársai.



