Hegymászás

2 órája

Dráma a Mount Everesten: Több száz túrázó rekedt a hegyen, kétségbeesett mentés zajlik

Címkék#Mount Everest#hegymászás#hóvihar#mentőakció

Kétségbeesett mentőakció zajlik több száz, hóviharban rekedt túrázóért a Himalájában. A szokatlanul heves és váratlan havazás a világ legmagasabb hegycsúcsán, a Mount Everesten ejtette fogságba a hegymászókat.

Vaol.hu

Kétségbeesett mentőakció folyik a Mount Everest tibeti oldalán, miután egy szokatlanul erős hóvihar több száz túrázót ejtett fogságba a világ legmagasabb hegyén. A helyi hatóságok és önkéntesek versenyt futnak az idővel, hogy megtisztítsák a járhatatlanná vált utakat és biztonságba helyezzék a Mount Everesten rekedteket.

Mount Everest
Mount Everest
Forrás:  尘 J / Pixabay

Váratlan hóvihar a Mount Everesten

A heves havazás még péntek este kezdődött, majd szombatra virradóra igazi hóviharrá erősödött az Everest keleti lejtőinél, amely népszerű túraútvonalnak számít. A helyzetet súlyosbítja, hogy Kínában jelenleg az „Aranyhét” nevű nyolcnapos nemzeti ünnep zajlik, így a szokásosnál is többen indultak útnak a hegyekbe.

A legfrissebb jelentések szerint 350 embert már sikerült evakuálni, de körülbelül 200 túrázó még mindig a hegy fogságában van, bár a hatóságoknak sikerült velük felvenni a kapcsolatot.

Méteres hó és embertelen körülmények a Mount Everesten

A kínai állami média szerint a mentésben több száz helyi lakos és hivatásos mentő vesz részt. Fő feladatuk, hogy a hatalmas hóval borított ösvényeket megtisztítsák. Az információk szerint a túrázók több mint 4900 méteres magasságban rekedtek. A mentőcsapatok a közeli Qudang településre próbálják őket levezetni, amelyet gyülekezési pontnak jelöltek ki.

Geshuang Chen, egy tapasztalt túrázó, tíz társával együtt vágott neki a hegynek szombaton. Amikor másnap felébredtek, már tudták, hogy baj van.

„Mire reggel felkeltünk, a hó már körülbelül egy méter mély volt” – nyilatkozta a BBC-nek. Elmondása szerint a csoport a hóvihar miatt az azonnali visszafordulás mellett döntött. A visszaút, amely normál esetben sokkal rövidebb lenne, közel hat órán át tartott, mivel az ösvényt teljesen betemette a hó.

Mindannyian tapasztalt túrázók vagyunk, de ezzel a hóviharral rendkívül nehéz volt megbirkózni. Hihetetlen szerencsém volt, hogy kijutottam

Javuló időjárás adhat reményt

A Himaláját az utóbbi időben több extrém időjárási esemény is sújtotta; a közeli Nepálban földcsuszamlások és áradások legalább 47 emberéletet követeltek. Október általában a túraszezon csúcsának számít a térségben, mivel ilyenkor jellemzően tiszta az égbolt. A mostani hóvihar ezért is érte váratlanul a legtöbb embert.

A jó hír, hogy az előrejelzések szerint az időjárás a következő napokban javulni fog, több napsütéses órára lehet számítani, ami megkönnyítheti a mentési munkálatokat. A hatóságok bíznak benne, hogy hamarosan mindenkit sikerül biztonságban lehozni a hegyről.

Magyar hegymászó bajban

A Magyar Dhaulagiri-expedíció tagja, Nagy Márton, Klein Dávid társa került bajba hegymászás közben, súlyos gyomorpanaszok miatt mentőhelikopteres mentést kellett kérni hozzá.

 

