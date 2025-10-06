Dráma a Mount Everesten: Több száz túrázó rekedt a hegyen, kétségbeesett mentés zajlik

Kétségbeesett mentőakció folyik a Mount Everest tibeti oldalán, miután egy szokatlanul erős hóvihar több száz túrázót ejtett fogságba a világ legmagasabb hegyén. A helyi hatóságok és önkéntesek versenyt futnak az idővel, hogy megtisztítsák a járhatatlanná vált utakat és biztonságba helyezzék a Mount Everesten rekedteket.

Mount Everest

Forrás: 尘 J / Pixabay

Váratlan hóvihar a Mount Everesten

A heves havazás még péntek este kezdődött, majd szombatra virradóra igazi hóviharrá erősödött az Everest keleti lejtőinél, amely népszerű túraútvonalnak számít. A helyzetet súlyosbítja, hogy Kínában jelenleg az „Aranyhét” nevű nyolcnapos nemzeti ünnep zajlik, így a szokásosnál is többen indultak útnak a hegyekbe.

A legfrissebb jelentések szerint 350 embert már sikerült evakuálni, de körülbelül 200 túrázó még mindig a hegy fogságában van, bár a hatóságoknak sikerült velük felvenni a kapcsolatot.

Méteres hó és embertelen körülmények a Mount Everesten

A kínai állami média szerint a mentésben több száz helyi lakos és hivatásos mentő vesz részt. Fő feladatuk, hogy a hatalmas hóval borított ösvényeket megtisztítsák. Az információk szerint a túrázók több mint 4900 méteres magasságban rekedtek. A mentőcsapatok a közeli Qudang településre próbálják őket levezetni, amelyet gyülekezési pontnak jelöltek ki.

Geshuang Chen, egy tapasztalt túrázó, tíz társával együtt vágott neki a hegynek szombaton. Amikor másnap felébredtek, már tudták, hogy baj van.

„Mire reggel felkeltünk, a hó már körülbelül egy méter mély volt” – nyilatkozta a BBC-nek. Elmondása szerint a csoport a hóvihar miatt az azonnali visszafordulás mellett döntött. A visszaút, amely normál esetben sokkal rövidebb lenne, közel hat órán át tartott, mivel az ösvényt teljesen betemette a hó.

Mindannyian tapasztalt túrázók vagyunk, de ezzel a hóviharral rendkívül nehéz volt megbirkózni. Hihetetlen szerencsém volt, hogy kijutottam

Javuló időjárás adhat reményt

A Himaláját az utóbbi időben több extrém időjárási esemény is sújtotta; a közeli Nepálban földcsuszamlások és áradások legalább 47 emberéletet követeltek. Október általában a túraszezon csúcsának számít a térségben, mivel ilyenkor jellemzően tiszta az égbolt. A mostani hóvihar ezért is érte váratlanul a legtöbb embert.