Baleset

1 órája

Munkahelyi baleset: láncfűrész sebesített meg súlyosan egy magyar munkást Ausztriában

Súlyos munkahelyi baleset történt szerdán Wiesingben - számolt be róla a Kronen Zeitung. Az osztrák média szerint egy magyar munkás sérült meg súlyosan faaprítás közben, sebesülését egy láncfűrész okozta.

Fotó: Illusztráció! / Forrás: MW/archív

A rendőrség tájékoztatása szerint szerdán dél környékén történt a baleset Wiesingben. Az 56 éves magyar férfi egy 33 éves helybelivel együtt dolgozott, fát aprítottak. Egy óvatlan mozdulat következtében a férfi jobb kézfeje került a láncfűrész útjába, amely súlyosan megsebesítette. Munkatársa azonnal elsősegélyt nyújtott a magyar férfinek, majd értesítették a segélyhívót. A sebesültet a mentők a schwazi kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, de elmondásuk szerint szándékosság, vagy szabályszegés gyanúja nem merült fel.

Augusztusban is megsérült egy munkás

Augusztus elején is súlyos munkahelyi baleset történt a tiroli Westendorfban (Kitzbühel járás): egy 26 éves férfi egy nedves tetőn megcsúszott, átszakította a védőkorlátot, majd mintegy tíz métert zuhant egy kavicsos talajra - írta meg az ORF.

 

