4 órája
Horrorbaleset a Dunántúlon: silógép kapta el a munkás lábát, súlyosan megsérült
Súlyos munkahelyi baleset történt.
Munkahelyi baleset történt csütörtökön délelőtt Kajászón - derült ki a feol.hu cikkéből.
Munkahelyi baleset: három település tűzoltói vonultak
Fejér vármegyei társportálunk arról ír, egy terménysiló belsejében egy munkás lábát elkapta egy vízszintes behordó csiga. A helyszínen tartózkodók gyorsan áramtalanítottak, szerencsére a silóban csekély mennyiségű termény volt csak. A helyszínre három település tűzoltói mellett mentőhelikopter is érkezett. A súlyosan sérült munkást a tűzoltók emelték ki a silóból, a mentőhelikopter pedig kórházba szállította.
