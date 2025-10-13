október 13., hétfő

Dráma

4 órája

Horrorbaleset a Dunántúlon: silógép kapta el a munkás lábát, súlyosan megsérült

Súlyos munkahelyi baleset történt.

Munkahelyi baleset történt csütörtökön délelőtt Kajászón - derült ki a feol.hu cikkéből.

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Munkahelyi baleset: három település tűzoltói vonultak

Fejér vármegyei társportálunk arról ír, egy terménysiló belsejében egy munkás lábát elkapta egy vízszintes behordó csiga. A helyszínen tartózkodók gyorsan áramtalanítottak, szerencsére a silóban csekély mennyiségű termény volt csak. A helyszínre három település tűzoltói mellett mentőhelikopter is érkezett. A súlyosan sérült munkást a tűzoltók emelték ki a silóból, a mentőhelikopter pedig kórházba szállította.

