Nagy balhé volt egy szombathelyi dohányboltnál - fotók

Szombaton este verekedéshez riasztották a szombathelyi rendőröket. Információink szerint Szombathelyen, a Váci Mihály utcában lévő szolgáltatóház előtt tört ki verekedés, amit egy ittas személy kezdeményezett. A kiérkező rendőrök több embert is meghallgattak, arról nincs információnk, hogy valakit elvittek-e a helyszínről.

Forrás: Horváth Istvánné

Az elmondások alapján a most verekedést kezdeményező személynek nem ez az első hasonló balhéja, már többször is ittasan, agresszívan viselkedett.