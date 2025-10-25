október 25., szombat

Verekedés

Nagy balhé volt egy szombathelyi dohányboltnál - fotók

Címkék#dohánybolt#szombathely#balhé

Horváth Istvánné
Forrás: Horváth Istvánné

Szombaton este verekedéshez riasztották a szombathelyi rendőröket. Információink szerint Szombathelyen, a Váci Mihály utcában lévő szolgáltatóház előtt tört ki verekedés, amit egy ittas személy kezdeményezett. A kiérkező rendőrök több embert is meghallgattak, arról nincs információnk, hogy valakit elvittek-e a helyszínről.

Forrás:  Horváth Istvánné

Az elmondások alapján a most verekedést kezdeményező személynek nem ez az első hasonló balhéja, már többször is ittasan, agresszívan viselkedett.

 

 

