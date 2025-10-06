október 6., hétfő

Másfél milliárd forintnyi csempészcigivel bukott meg egy szlovén sofőr az M1-esen - fotók

#NAV#rakomány#cigaretta

A rácsok mögött ért véget a szlovén sofőr hétvégéje.

Vaol.hu
Másfél milliárd forintnyi csempészcigivel bukott meg egy szlovén sofőr az M1-esen - fotók

Forrás: NAV

Közleményben tájékoztatta portálunkat a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, hogy az igazgatóság nyomozói a hétvégén egy razzia során az M1-es Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán tereltek ki egy kamion ellenőrzésre. A papírok szerint a szlovén sofőr Szlovákiába igyekezett, rakománya pedig "fekete polyamid" volt. A gyanú beigazolódott, a konténer átvizsgálásakor ugyanis a kiderült, hogy a bejegyzés valótlan. A férfi valószínűleg nem számított ellenőrzésre, kendőzetlenül szállított a raktérben közel 1200 kartondobozba csomagolt, összesen 584 847 doboz (11 696 940 szál) cigarettát. A rakomány piaci értéke meghaladta az 1,5 milliárd forintot - írják

NAV
NAV: 1,5 milliárd forintnyi cigaretta került elő
Forrás: NAV

NAV: 1,5 milliárd forintnyi cigaretta került elő

Az akció során a nyomozók előállították a férfit, majd különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették. A közleményben emlékeztettek,

dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető. Dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül.

Forrás: NAV

 

 

