Tűzeset
49 perce
Három település tűzoltói küzdöttek a lángokkal Nemeskeresztúron
Egybeépített melléképületek és egy régi disznóól is érintett volt abban a tűzben, amely ma hajnalban keletkezett Nemeskeresztúron, a Kossuth utca egyik családi házának udvarában. A sárvári hivatásos, a sümegi önkormányzati és a jánosházi önkéntes tűzoltók vízsugarakkal eloltották a tüzet. Az oltást követően az egységek a fa szerkezetű épületeket kéziszerszámokkal megbontották. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
