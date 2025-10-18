október 18., szombat

Tűzeset

Három település tűzoltói küzdöttek a lángokkal Nemeskeresztúron

Címkék#tűz#melléképületek#disznóól

Egybeépített melléképületek és egy régi disznóól is érintett volt abban a tűzben, amely ma hajnalban keletkezett Nemeskeresztúron, a Kossuth utca egyik családi házának udvarában. A sárvári hivatásos, a sümegi önkormányzati és a jánosházi önkéntes tűzoltók vízsugarakkal eloltották a tüzet. Az oltást követően az egységek a fa szerkezetű épületeket kéziszerszámokkal megbontották. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

