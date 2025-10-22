Mutatjuk, hol lesznek forgalomkorlátozások és útlezárások Vas vármegyében a megemlékezések miatt

Október 23: az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések idejére az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe Szombathelyen, Szentgotthárdon, Sárváron és Kőszegen.

Október 23. - Lezárások, forgalomkorlátozások Vas vármegyében

Szombathelyen időszakosan korlátozzák a forgalmat

október 23-án 15.50-től 17.45-ig;

a Március 15. téri rendezvény idején a Deák Ferenc, a Karinthy Frigyes, a Szelestey László és a Wesselényi Miklós utca kereszteződéséből, a Petőfi Sándor, a Paragvári utca kereszteződéséből, a Petőfi Sándor és a Kőszegi utca kereszteződéséből a tér irányába a forgalom nem haladhat, az érintett szakaszokat ideiglenesen lezárják.

A rendezvényt követően az 56-osok terére vonulás útvonalán, a Király és a Malom utca kereszteződésében, a Király és a Széll Kálmán utca kereszteződésében, a Széll Kálmán és a Wesselényi Miklós utca kereszteződésében, a Kisfaludy Sándor és a Wesselényi Miklós utca kereszteződésében, a Vörösmarty Mihály és a Szelestey László utca kereszteződésében, valamint a Vörösmarty Mihály és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében a forgalmat ideiglenesen korlátozzák.

Sárváron lezárják:

október 22-én 16.45-től 18.00 óráig

a Batthyány Lajos és az Ady Endre utca kereszteződésétől a Batthyány Lajos és a Várkerület utca kereszteződése közötti útszakaszt.

Szentgotthárdon lezárják:

október 22-én 16.55-től 17.45 óráig

a Hunyadi János utcának a Széll Kálmán tér és József Attila utca közötti szakaszát.

Kőszegen időszakosan korlátozzák a forgalmat:

október 22-én 17-től 18.00 óráig

a 87. főútnak a Kethelyi és a Borsmonostori út közötti szakaszát.