Balesetveszélyre figyelmeztetnek Külsővat és Nemesszalók között, tűzoltók és rendőrök a helyszínen

Tűzoltók és rendőrök dolgoznak Nemesszalók és Külsővat között, a vármegyehatár veszprémi oldalán - derült ki a 9500.hu bejegyzéséből.

A portál szerint olaj folyt az úttestre, ezért az rendkívül csúszóssá, veszélyessé vált. A helyszínen tűzoltók és rendőrök dolgoznak a veszély elhárításán. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az érintett útszakaszon az autósok maximum 40 km/óra sebességgel, de inkább lassabban közlekedjenek.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
