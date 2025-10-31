1 órája
Sikertelen keresés, halálos baleset Kenyerinél
Összeszedtük a legizgalmasabb csütörtöki híreket, hogyha nem láttad őket, akkor most bepótolhasd.
Összefoglaló a csütörtök legfontosabb híreiből.
Összefoglaló: ez történt csütörtökön
Halálos baleset Kenyeri közelében
Egy személyautó és egy motoros ütközött össze Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon, épp a Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyék határán. A halálos baleset csütörtökön délután, Kenyerinél, a 8611-es út 24-es kilométerénél történt. A balesetben egy ember életét vesztette.
Gersekaráton keresték Lukóczki Lászlót
Egy külön csapat Gersekarát környékét kutatta át alaposan. Jó páran gyülekeztek délután a művelődési háznál. Innen elindultak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozott az önkéntes csoporthoz. A település fontos helyszín, hiszen itt élnek László szülei. Pálfi-Lukóczki Edina korábbi feltételezése szerint testvére a múlt hétfői közúti balesete után, amikor elvették a jogosítványát, erre indult útnak.
Lukóczki László eltűnése: "Ha szerencsénk van akkor még él, és Szombathelyen bujkál" - mondta a testvére - fotók
Nem járt sikerrel a csütörtöki keresés
Csütörtökön ismét sok önkéntes és szakember kereste az immár tíz napja eltűnt szombathelyi férfit. Szombathelyen több utcát, az város széli pari területeket, valamint lakásokat és pincéket is ellenőrizték. Szombathely mellett pedig jártak a Tanakajd és Táplánszentkereszt közötti földutakon, valamint Gersekaráton és Vasvár környékén az erdős szakaszokon. A Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület az elhagyatott pincéket és szőlőhegyeket vizsgálta át. A rumi elhagyatott ház és egy vadászlak is átnézésre került.
Gersekaráton is keresték Lukóczki Lászlót - Csütörtökön sem járt sikerrel a keresőakció
Gyermekei és felesége szeme láttára esett össze egy férfi Vas vármegyében, mentők mentették meg az életét
Az egykor segítségre szoruló vasi férfi hálája jeléül ment el a Szombathelyi Mentőállomásra, hogy köszönetet mondjon a mentők segítségéért.
Gyermekei és felesége szeme láttára esett össze egy férfi Vas vármegyében, mentők mentették meg az életét