Sikertelen keresés, halálos baleset Kenyerinél

Nem járt sikerrel a csütörtöki keresés

Csütörtökön ismét sok önkéntes és szakember kereste az immár tíz napja eltűnt szombathelyi férfit. Szombathelyen több utcát, az város széli pari területeket, valamint lakásokat és pincéket is ellenőrizték. Szombathely mellett pedig jártak a Tanakajd és Táplánszentkereszt közötti földutakon, valamint Gersekaráton és Vasvár környékén az erdős szakaszokon. A Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület az elhagyatott pincéket és szőlőhegyeket vizsgálta át. A rumi elhagyatott ház és egy vadászlak is átnézésre került.