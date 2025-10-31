október 31., péntek

Ez történt

37 perce

Sikertelen keresés, halálos baleset Kenyerinél

Összeszedtük a legizgalmasabb csütörtöki híreket, hogyha nem láttad őket, akkor most bepótolhasd.

Összefoglaló a csütörtök legfontosabb híreiből.

Összefoglaló: ez történt csütörtökön

Halálos baleset Kenyeri közelében

Egy személyautó és egy motoros ütközött össze Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon, épp a Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyék határán. A halálos baleset csütörtökön délután, Kenyerinél, a 8611-es út 24-es kilométerénél történt. A balesetben egy ember életét vesztette.

Gersekaráton keresték Lukóczki Lászlót

Egy külön csapat Gersekarát környékét kutatta át alaposan. Jó páran gyülekeztek délután a művelődési háznál. Innen elindultak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozott az önkéntes csoporthoz. A település fontos helyszín, hiszen itt élnek László szülei. Pálfi-Lukóczki Edina korábbi feltételezése szerint testvére a múlt hétfői közúti balesete után, amikor elvették a jogosítványát, erre indult útnak. 

Nem járt sikerrel a csütörtöki keresés

Csütörtökön ismét sok önkéntes és szakember kereste az immár tíz napja eltűnt szombathelyi férfit. Szombathelyen több utcát, az város széli pari területeket, valamint lakásokat és pincéket is ellenőrizték. Szombathely mellett pedig jártak a Tanakajd és Táplánszentkereszt közötti földutakon, valamint Gersekaráton és Vasvár környékén az erdős szakaszokon. A Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület az elhagyatott pincéket és szőlőhegyeket vizsgálta át. A rumi elhagyatott ház és egy vadászlak is átnézésre került.

Gyermekei és felesége szeme láttára esett össze egy férfi Vas vármegyében, mentők mentették meg az életét

Az egykor segítségre szoruló vasi férfi hálája jeléül ment el a Szombathelyi Mentőállomásra, hogy köszönetet mondjon a mentők segítségéért.

 

