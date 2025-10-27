32 perce
Sikertelen kutatás, rablások Kőszegen és állatok mentetettek
A vasárnap legizgalmasabb hírei.
Összefoglaló a vasárnap legfontosabb híreiből.
Összefoglaló: ez történt vasárnap
Sikertelen volt a kutatás
Sajnos vasárnap sem vezetett sikerre az eltűnt vasi férfi utáni kutatás. Ismét keresőcsapatok, civilek, polgárőrök és szakértők keresték az eltűnt vasi férfit, ám a kutatóakció vasárnap sem vezetettet sikerre.
Nagy erőkkel keresték, de vasárnap sem találták meg az eltűnt vasi férfit
Kutyákat mentettek a Vasvár környéki faluban
Nagyszabású akció keretében mentettek kutyákat az állatvédők a Vasvár környéki faluból, miután az ingatlan idős tulajdonosa elhunyt.
Nagyszabású állatmentő akció a vasi faluban: 27 kutyát mentettek ki egy háztól - fotók
Elvitték a becsületkasszákat
Végig fosztogatták a híres kőszegi becsületkasszákat a hétvégén. Az esetről az egyik városi közösségi oldalon írtak.
Becsületből elégtelen: végig fosztogatták a becsületkasszákat az egyik kőszegi utcában
Meglátogattuk a vasi falut, ami országos szinten is harmadik lett a felnőtt tartalmak fogyasztásában
Különös listán lett dobogós Oszkó, megkérdeztük a helyieket, mit szólnak az eredményhez.
Oszkóban mindenki mosolygott - Miért szeretik annyian a felnőtt filmeket? - videó
Két embert elfogtak a Louvre-rablás ügyében
Két gyanúsítottat elfogtak a rendőrök, akik feltételezhetően a múlt héten elkövetett ékszerrablást elkövető rablóbanda tagjai.