Ez történt szombaton

Sikertelen kutatás, rablások Kőszegen és állatok mentetettek

A vasárnap legizgalmasabb hírei.

Összefoglaló a vasárnap legfontosabb híreiből.

Összefoglaló: ez történt vasárnap

Sikertelen volt a kutatás

Sajnos vasárnap sem vezetett sikerre az eltűnt vasi férfi utáni kutatás. Ismét keresőcsapatok, civilek, polgárőrök és szakértők keresték az eltűnt vasi férfit, ám a kutatóakció vasárnap sem vezetettet sikerre.

Kutyákat mentettek a Vasvár környéki faluban

Nagyszabású akció keretében mentettek kutyákat az állatvédők a Vasvár környéki faluból, miután az ingatlan idős tulajdonosa elhunyt.

Elvitték a becsületkasszákat

Végig fosztogatták a híres kőszegi becsületkasszákat a hétvégén. Az esetről az egyik városi közösségi oldalon írtak.

Meglátogattuk a vasi falut, ami országos szinten is harmadik lett a felnőtt tartalmak fogyasztásában

Különös listán lett dobogós Oszkó, megkérdeztük a helyieket, mit szólnak az eredményhez.

Két embert elfogtak a Louvre-rablás ügyében

Két gyanúsítottat elfogtak a rendőrök, akik feltételezhetően a múlt héten elkövetett ékszerrablást elkövető rablóbanda tagjai.

 

