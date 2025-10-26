Baleset
Parkolóban tanult vezetni: öt autót zúzott le egy fiatal lány Szombathelyen
Különös baleset történt a hétvégén.
Nem volt vezetői engedélye a fiatal lánynak, aki több autót is összetört hajnalban Szombathelyen, a Bartók Béla körút egyik társasházánál - számolt be róla a 112Press.
A fiatal több autót is összetört hajnalban Szombathelyen
Az információk szerint az autó tulajdonosa nem volt a városban, a SUV kulcsát barátnőjénél hagyta, aki átadta a fiatal lánynak, akinek nem volt jogosítványa. A fiatal két kört probléma nélkül megtett, majd ezután a gázra lépett, ennek az eredménye öt törött autó lett a parkolóban.
