Parkolóban tanult vezetni: öt autót zúzott le egy fiatal lány Szombathelyen

Nem volt vezetői engedélye a fiatal lánynak, aki több autót is összetört hajnalban Szombathelyen, a Bartók Béla körút egyik társasházánál - számolt be róla a 112Press.

Forrás: 112Press

Az információk szerint az autó tulajdonosa nem volt a városban, a SUV kulcsát barátnőjénél hagyta, aki átadta a fiatal lánynak, akinek nem volt jogosítványa. A fiatal két kört probléma nélkül megtett, majd ezután a gázra lépett, ennek az eredménye öt törött autó lett a parkolóban.