Tűz ütött ki egy osztrák lakásban, lakók és tűzoltók is megsérültek
Csütörtökön tűz ütött ki egy lakóépületben Gutenbrunnban (Zwettl járás).
A tűz csütörtök este 8 óra körül ütött ki. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a két lakó már kirohant a házból. Könnyebb sérüléseket szenvedtek, de sikerült saját erőből kimenekülniük az épületből - számolt be róla az ORF.
Az épület erősen füstölgött. Az oltás során két orvosi oxigénpalack robbanása történt, öt tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett. A tüzet este 10:10-kor eloltották. A beavatkozásban hat tűzoltóság 83 fővel vett részt. A sérülteket a közeli kórházakba szállították. A tűz okát egyelőre még nem tudni - közölte a rendőrség péntek reggel.
