október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Tűz ütött ki egy osztrák lakásban, lakók és tűzoltók is megsérültek

Címkék#Ausztria#sérült#tűz

Csütörtökön tűz ütött ki egy lakóépületben Gutenbrunnban (Zwettl járás).

Vaol.hu
Tűz ütött ki egy osztrák lakásban, lakók és tűzoltók is megsérültek

Forrás: ORF

A tűz csütörtök este 8 óra körül ütött ki. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a két lakó már kirohant a házból. Könnyebb sérüléseket szenvedtek, de sikerült saját erőből kimenekülniük az épületből - számolt be róla az ORF.

Az épület erősen füstölgött. Az oltás során két orvosi oxigénpalack robbanása történt, öt tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett. A tüzet este 10:10-kor eloltották. A beavatkozásban hat tűzoltóság 83 fővel vett részt. A sérülteket a közeli kórházakba szállították. A tűz okát egyelőre még nem tudni - közölte a rendőrség péntek reggel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu