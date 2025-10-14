október 14., kedd

Vádemelés

2 órája

Fiatalkorú rablók a szombathelyi belvárosban: újabb két fiatal ellen emeltek vádat

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség többrendbeli rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a két fiatalkorúval szemben, akik a vádirat szerint 2024 novemberében, Szombathely belvárosában útonálló módon öt kiskorútól vettek el értékeket. A vádlottak a sértetteket azzal szólították le, hogy tartozás miatt fizessenek nekik 15-18 ezer forintot, majd őket veréssel fenyegették meg, és az is előfordult, hogy lökdöséssel nyomatékosították a követelésüket. A megfélemlített kiskorúak 5 ezer és 9 ezer forint közötti összegeket, illetve mobiltelefont adtak át a két vádlottnak. Az egyik sértett bankautomatából vett fel készpénzt azért, hogy a kilátástalannak érzett helyzetéből szabaduljon.

A járási ügyészség javítóintézeti nevelés kiszabását indítványozta a fiatalkorú vádlottakkal szemben, akiknek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság mint fiatalkorúak bírósága fog dönteni.

 

