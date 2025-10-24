október 25., szombat

Kótyagos osztrák rabló hívta a tűzhöz a tűzoltókat Ausztriában

Halbturnban (Neusiedl am See járás) csütörtök este tartóztattak le egy 37 éves férfit, aki a feltételezések szerint betört egy lakóépületbe, majd felgyújtotta azt.

Vaol.hu

A férfi ezüstérméket és készpénzt lopott a betörés során. Röviddel ezután a Halbturn környékén elfogták a rablót, a lopott áruk nála voltak – jelentette be pénteken a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság.

A rabló gyújtotta fel a kirabolt házat.
Forrás: burgerland.orf.at

A gyanúsított rabló hívta a tűzoltókat

A gyanúsított azt állította, hogy betörte az üres családi ház pinceajtóját. Miután átkutatta a dobozokat és fiókokat, és zsebre vágta a zsákmányt, felgyújtotta a fürdőszobát – bár a rendőröknek azt mondta, hogy nem állt szándékában az egész házat felgyújtani.

A 37 éves férfi valószínűleg elvesztette az uralmát a tűz felett – mondta Ludwig Goldenitsch rendőrségi szóvivő. A férfi maga is felhívta a tűzoltóság segélyhívószámát. Goldenitsch szerint az incidens idején enyhén ittas volt.

Hatalmas kár keletkezett

A Halbturn, a Frauenkirchen és a Mönchhof tűzoltóságok összesen 28 tűzoltóval és öt tűzoltóautóval vettek részt a tűzoltásban. Senki sem sérült meg. A házban, amelyet a rendőrség szerint a tulajdonosok nyaralóként használnak, jelentős károk keletkezett. 

