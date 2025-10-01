október 1., szerda

Halálos sérülés

2 órája

Tragédia Horvátországban: Rakéta találta fejbe az esküvőn a nőt, életét vesztette

Szombaton egy 34 éves nő meghalt unokatestvére esküvőjén Šibenikben. Egy jelzőrakéta lövése találta el a fejét.

Vaol.hu

Elképzelhetetlen tragédiával végződött egy esküvő a horvátországi Šibenikben szombaton. Egy nő meghalt unokatestvére esküvői fogadásán. Fejbe találta egy jelzőrakéta - számolt be róla a kleinezeitug.at. 

Rakéta dördült el az esküvőn.
Forrás: imago

Rakéta okozott halálos sérülést 

A násznép ujjongva üdvözölte az ifjú házaspárt, amint bevonultak a Szent Jakab-székesegyházba. A vőlegény nagybátyja (54) állítólag jelzőrakétával lőtt az ünneplésből. A vörös jelzőrakéta egy oszlopnak csapódott, visszapattant, és fejbe találta a nőt. A 34 éves nő eszméletlenül, erősen vérezve esett el. Azonnal riasztották a mentőket, és az orvosok a kórházban küzdöttek a nő életéért, de röviddel ezután belehalt súlyos sérüléseibe.

Šibenikben a tragikus esetet követően döbbenet és gyász fogadta. Horvátországban is fellángolt a vita a rakéták és jelzőrakéták ünnepségeken való egyre növekvő használatáról. Egyértelmű, hogy a jelzőrakéták csak tengeri vészhelyzet vagy légi mentés esetén használhatók. Kivételt képez az engedélyhez kötött használat, például hajóregatta vagy más verseny rajtjelének használata. Vészhelyzeti ok és engedély nélküli használat büntetendő.

