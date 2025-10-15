Rendőrök lepték el a szombathelyi vasútállomást - fotók

Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy szerdán délután tucatnyi rendőr érkezett a szombathelyi vasútállomásra. Mindezt fotókkal is megerősítette.

Forrás: vaol.hu/Olvasó

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi állhat a rendőrségi akció hátterében. Seffer Lilla szóvívó érdeklődésünkre elmondta: a Szombathelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya általános rendészeti ellenőrzést hajtott végre a szombathelyi vasútállomás területén.