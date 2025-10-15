Fokozott rendőri intézkedés
35 perce
Rendőrök lepték el a szombathelyi vasútállomást - fotók
Utánajártunk, hogy mi történt, a rendőrség válaszolt kérdéseinkre.
Forrás: vaol.hu/Olvasó
Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy szerdán délután tucatnyi rendőr érkezett a szombathelyi vasútállomásra. Mindezt fotókkal is megerősítette.
Rendőrök a szombathelyi vasútállomáson
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi állhat a rendőrségi akció hátterében. Seffer Lilla szóvívó érdeklődésünkre elmondta: a Szombathelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya általános rendészeti ellenőrzést hajtott végre a szombathelyi vasútállomás területén.
Ezt ne hagyja ki!Egyenruhások gyakorlata
2025.10.12. 08:40
Tűzoltók és katonák lepték el a Rába-partot - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre