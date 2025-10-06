október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Ismét ellepik a rendőrök az utakat: Autósok, erre nagyon figyeljetek!

Címkék#vas vármegye#rendőrség#RoadPol

Országos szintű, egyhetes közlekedésbiztonsági ellenőrzés veszi kezdetét. A rendőrök ezúttal azokra a sofőrökre vadásznak, akiknek a figyelmét vezetés közben a mobiltelefonjuk vagy más tevékenység vonja el.

Vaol.hu

A rendőrség bejelentette, hogy 2025. október 6. és 12. között ismét csatlakozik az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett "Figyelj az útra" (Focus on the Road) elnevezésű kampányhoz. Az akció célja egyértelmű: visszaszorítani a közlekedési balesetek egyik legfőbb okát, a sofőrök figyelmetlenségét.

Sokan nem is tudják, hogy lejárt műszakival is lehet vezetnek, ha ezeket betartod
Kiemelt képünk illusztráció!
Forrás: MW-archív

Roadpol: Nem tanultunk a szeptemberi razziából?

A mostani ellenőrzéssorozat nem előzmény nélküli. A rendőrség a szeptemberben tartott hasonló akció lesújtó tapasztalatai miatt döntött az ismétlés mellett. Sajnos továbbra is rendkívül gyakori, hogy a járművezetők a volán mögött ülve kezükben tartják és használják a mobiltelefonjukat, ami drámaian megnöveli egy esetleges baleset kockázatát.

A hatóságok közleménye szerint az egyhetes razzia során Magyarország egész területén számíthatnak az autósok fokozott ellenőrzésre. A rendőrök elsősorban a menet közbeni telefonálást, üzenetírást és a közösségi média használatát fogják vizsgálni, de minden olyan egyéb, a vezetéstől figyelmet elvonó tevékenységet is szankcionálnak, amely veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

Nem csak a mobil a veszélyforrás

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nem csupán a telefonozás jelent kockázatot. Az evés, ivás, dohányzás, a GPS vagy a rádió beállítása, sőt, még egy hevesebb beszélgetés is elvonhatja a fókuszt az útról, akár végzetes következményekkel is járhat. Emellett az ellenőrzés kiterjed a biztonsági öv használatának elmulasztására is, ami szintén gyakori szabályszegésnek számít.

Az akció legfőbb célja nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás. A rendőrség szeretné tudatosítani minden közlekedőben, hogy a biztonságos vezetés teljes embert kíván. Egy pillanatnyi kihagyás is elég lehet egy tragédiához. A felelősségteljes, figyelmes közlekedéssel nemcsak a saját, de mások életét és testi épségét is óvjuk.

Vas vármegyében is rengeteg volt a szabálytalan legutóbb

Legutóbb 2025. Szeptember 16-22. között tartott országos ellenőrzést a Rendőrség. Az akkori akció során Vas vármegyében 823 járművet ellenőriztek, ezek közül:

  • 89 járművezető menet közben kézben tartott mobiltelefont használt,
  • 1 sofőr más figyelemelterelő tevékenységet végzett,
  • 210 esetben pedig elmulasztották a biztonsági öv használatát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu