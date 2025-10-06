Ismét ellepik a rendőrök az utakat: Autósok, erre nagyon figyeljetek!

A rendőrség bejelentette, hogy 2025. október 6. és 12. között ismét csatlakozik az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett "Figyelj az útra" (Focus on the Road) elnevezésű kampányhoz. Az akció célja egyértelmű: visszaszorítani a közlekedési balesetek egyik legfőbb okát, a sofőrök figyelmetlenségét.

Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

Roadpol: Nem tanultunk a szeptemberi razziából?

A mostani ellenőrzéssorozat nem előzmény nélküli. A rendőrség a szeptemberben tartott hasonló akció lesújtó tapasztalatai miatt döntött az ismétlés mellett. Sajnos továbbra is rendkívül gyakori, hogy a járművezetők a volán mögött ülve kezükben tartják és használják a mobiltelefonjukat, ami drámaian megnöveli egy esetleges baleset kockázatát.

A hatóságok közleménye szerint az egyhetes razzia során Magyarország egész területén számíthatnak az autósok fokozott ellenőrzésre. A rendőrök elsősorban a menet közbeni telefonálást, üzenetírást és a közösségi média használatát fogják vizsgálni, de minden olyan egyéb, a vezetéstől figyelmet elvonó tevékenységet is szankcionálnak, amely veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

Nem csak a mobil a veszélyforrás

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nem csupán a telefonozás jelent kockázatot. Az evés, ivás, dohányzás, a GPS vagy a rádió beállítása, sőt, még egy hevesebb beszélgetés is elvonhatja a fókuszt az útról, akár végzetes következményekkel is járhat. Emellett az ellenőrzés kiterjed a biztonsági öv használatának elmulasztására is, ami szintén gyakori szabályszegésnek számít.

Az akció legfőbb célja nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás. A rendőrség szeretné tudatosítani minden közlekedőben, hogy a biztonságos vezetés teljes embert kíván. Egy pillanatnyi kihagyás is elég lehet egy tragédiához. A felelősségteljes, figyelmes közlekedéssel nemcsak a saját, de mások életét és testi épségét is óvjuk.

Vas vármegyében is rengeteg volt a szabálytalan legutóbb

Legutóbb 2025. Szeptember 16-22. között tartott országos ellenőrzést a Rendőrség. Az akkori akció során Vas vármegyében 823 járművet ellenőriztek, ezek közül: